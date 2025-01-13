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Израиль

Смотрич: "Сделка – катастрофа для безопасности Израиля"

Война с ХАМАСом
Заложники
Бецалель Смотрич
время публикации: 13 января 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 12:00
Смотрич: "Сделка – катастрофа для безопасности Израиля"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что возражает против сделки с ХАМАСом, о деталях которой идут переговоры в Катаре.

"Формирующаяся сделка – это катастрофа для национальной безопасности государства. Мы не будем частью капитулянтской сделки, которая включает освобождение тысяч террористов, остановку войны, разбазаривание достижений, купленных кровью, а также предательство многих заложников. Сейчас необходимо усилить давление, захватить и зачистить сектор от террористов, наконец забрать у них контроль за гуманитарной помощью и открыть врата ада для Газы до полной капитуляции ХАМАСа и возвращения заложников", – заявил глава "Ционут Датит".

Отметим, что в этом заявлении Смотрич не угрожает выйти из правительства в том случае, если сделка будет заключена.

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