Внимание, розыск: пропал 82-летний Яков Ломанец из Мицпе-Рамона

Полиция просит помощи в розыске 82-летнего Якова Ломанеца из Мицпе-Рамона. В последний раз его видели в пятницу, 10 января, когда он отправился в поход на гору Ардон, около кратера Рамон в Негеве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В розыскам привлечены спасатели и волонтеры.

Описание одежды и обуви пропавшего: серые рубашка и брюки, синяя шляпа, коричневые ботинки.

Яков говорит по-русски.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6543480.