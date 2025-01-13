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Израиль

Внимание, розыск: пропал 82-летний Яков Ломанец из Мицпе-Рамона

Полиция
Розыск
Негев
время публикации: 13 января 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 13 января 2025 г., 13:06
Внимание, розыск: пропал 82-летний Яков Ломанец из Мицпе-Рамона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 82-летнего Якова Ломанеца из Мицпе-Рамона. В последний раз его видели в пятницу, 10 января, когда он отправился в поход на гору Ардон, около кратера Рамон в Негеве. С тех пор его местонахождение неизвестно.

В розыскам привлечены спасатели и волонтеры.

Описание одежды и обуви пропавшего: серые рубашка и брюки, синяя шляпа, коричневые ботинки.

Яков говорит по-русски.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6543480.

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