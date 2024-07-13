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Израиль

ВВС ЦАХАЛа действуют в Рафахе: атакован склад парапланов, разрушены туннели

время публикации: 13 июля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 10:23
ВВС ЦАХАЛа действуют в Рафахе: атакован склад парапланов, разрушены туннели
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии продолжают боевые действия в районе Рафаха. За минувшие сутки в этом районе силами Армии обороны Израиля были уничтожены несколько террористов и разрушены несколько подземных туннелей.

Бойцы бригады "Нахаль" выявили и посредством беспилотника уничтожили трех террористов, обстрелявших израильских военнослужащих из РПГ.

Силы 99-й дивизии продолжают боевые действия в городе Газа. Бойцы бригады "Александрони", взаимодействуя с силами ВВС, за минувшие сутки ликвидировали в этом районе несколько террористов.

В пятницу, 12 июля, вечером, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали склад парапланов ХАМАСа в районе Рафаха. Эти парапланы использовались террористами ХАМАСа в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Израиль
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