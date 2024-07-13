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Израиль

ХАМАС: Израиль не заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня

время публикации: 13 июля 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 14:15
ХАМАС: Израиль не заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня
Flash90. Фото: А.Катиб

Официальный представитель ХАМАСа Абдул Рахман Шадид заявил, что атака ЦАХАЛа на Хан-Юнис показывает, что Израиль не заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня. Он призвал "к сопротивлению израильской агрессии как в секторе Газы, так и в Иерусалиме".

Сами Абу Захри, высокопоставленный чиновник ХАМАС, проживающий за границей, заявил, что "все погибшие были гражданскими лицами".

Израиль
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