ХАМАС: Израиль не заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня

Официальный представитель ХАМАСа Абдул Рахман Шадид заявил, что атака ЦАХАЛа на Хан-Юнис показывает, что Израиль не заинтересован в достижении соглашения о прекращении огня. Он призвал "к сопротивлению израильской агрессии как в секторе Газы, так и в Иерусалиме".

Сами Абу Захри, высокопоставленный чиновник ХАМАС, проживающий за границей, заявил, что "все погибшие были гражданскими лицами".