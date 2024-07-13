В результате ракетного обстрела Кирьят-Шмоны ранены четыре человека

После сигнала тревоги, прозвучавшего в Кирьят-Шмоне и последовавшего за ним ракетного обстрела с территории Ливана, были ранены четыре человека.

Как сообщает пресс-служба МАДА, раненые находятся в состоянии от средней тяжести до легкого. Все раненые доставлены в больницу "Зив" в Цфате.

Также после обстрела в городе вспыхнуло несколько пожаров, для тушения которых на место прибыли пожарные расчеты.