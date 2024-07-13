В результате ракетного обстрела Кирьят-Шмоны ранены четыре человека
время публикации: 13 июля 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 20:38
После сигнала тревоги, прозвучавшего в Кирьят-Шмоне и последовавшего за ним ракетного обстрела с территории Ливана, были ранены четыре человека.
Как сообщает пресс-служба МАДА, раненые находятся в состоянии от средней тяжести до легкого. Все раненые доставлены в больницу "Зив" в Цфате.
Также после обстрела в городе вспыхнуло несколько пожаров, для тушения которых на место прибыли пожарные расчеты.
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