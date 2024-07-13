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Израиль

ЦАХАЛ атаковал несколько пусковых ракетных установок на территории южного Ливана

время публикации: 13 июля 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 18:35
ЦАХАЛ атаковал несколько пусковых ракетных установок на территории южного Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа атаковали на территории южного Ливана пусковую установку, из которой были выпущены ракеты в направлении района Зарит.

Кроме того, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку "Хизбалла" в районе Хула, откуда была предпринята попытка обстрела Мааян Баруха.

Также был нанесен удар по военному зданию, где находился террорист "Хизбаллы", в районе Айта аш-Шааб.

Израиль
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