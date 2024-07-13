ЦАХАЛ атаковал несколько пусковых ракетных установок на территории южного Ливана

Силы ЦАХАЛа атаковали на территории южного Ливана пусковую установку, из которой были выпущены ракеты в направлении района Зарит.

Кроме того, истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали пусковую установку "Хизбалла" в районе Хула, откуда была предпринята попытка обстрела Мааян Баруха.

Также был нанесен удар по военному зданию, где находился террорист "Хизбаллы", в районе Айта аш-Шааб.