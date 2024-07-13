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Израиль

Родственники похищенных продолжают марш из Тель-Авива в Иерусалим

время публикации: 13 июля 2024 г., 09:57 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 10:25
Родственники похищенных продолжают марш из Тель-Авива в Иерусалим
Tomer Neuberg/Flash90

Родственники похищенных, а также сотни поддерживающих их израильтян, продолжают марш из Тель-Авива в Иерусалим. Суббота – четвертый и последний день этого марша, участники которого требуют от правительства решительных шагов по возвращению заложников.

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного Матана Ценгаукера, который все еще находится в руках террористов ХАМАСа, заявила: "Мы получаем сообщения о том, что Нетаниягу продолжает торпедировать сделку. Он добавляет в нее пункты, которые могут поставить под угрозу жизнь Матана и других похищенных. Нетаниягу, мы требуем, чтобы вы подписали сделку и отложили в сторону любые политические соображения".

В субботу, в 20:00, возле канцелярии главы правительства состоится массовый митинг.

Израиль
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