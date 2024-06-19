На диком пляже в Ашкелоне утонул мужчина, еще два человека доставлены в больницу

На диком пляже в Ашкелоне, рядом со стоянкой яхт, были извлечены из моря три тонувших человека.

Пресс-служба полиции передала, что два человека (женщина и девочка) были спасены отдыхавшими, пришедшими им на помощь, когда те начали тонуть. В поиске третьего человека приняли участие сотрудники полиции. Мужчина был обнаружен возле волнореза, он был без сознания. Парамедики передали, что откачать мужчину не удалось, бригада "скорой" констатировала его смерть.

В больницу "Барзилай" были доставлены два человека: 20-летняя женщина, ее состояние тяжелое, и 20-летний мужчина, участвовавший в спасении тонувших, он пострадал легко.