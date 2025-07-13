ЦАХАЛ прокомментировал сообщения из Газы о гибели детей возле пункта распределения воды

В Нусейрате, в центральной части сектора Газы, возле пункта распределения воды погибли не менее восьми человек в результате запуска ракеты израильскими военными. Reuters сообщает, что большинство погибших в результате этого инцидента это дети.

Reuters приводит ответ, полученный от Армии обороны Израиля. В нем говорится, что целью атаки был боевик "Исламского джихада", "из-за технической неисправности ракета упала в десятках метров от цели".