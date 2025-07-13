x
13 июля 2025
|
последняя новость: 19:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 июля 2025
|
13 июля 2025
|
последняя новость: 19:26
13 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ прокомментировал сообщения из Газы о гибели детей возле пункта распределения воды

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Исламский джихад
время публикации: 13 июля 2025 г., 18:06 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 18:10
ЦАХАЛ прокомментировал сообщения из Газы о гибели детей возле пункта распределения воды
Abdel Kareem Hana/AP

В Нусейрате, в центральной части сектора Газы, возле пункта распределения воды погибли не менее восьми человек в результате запуска ракеты израильскими военными. Reuters сообщает, что большинство погибших в результате этого инцидента это дети.

Reuters приводит ответ, полученный от Армии обороны Израиля. В нем говорится, что целью атаки был боевик "Исламского джихада", "из-за технической неисправности ракета упала в десятках метров от цели".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025

646-й день войны: удары в Газе, операции в Сирии, Иудее и Самарии