Трое пострадавших в результате ДТП с участием четырех автомобилей возле Кирьят-Гата

На 35-й трассе, возле развязки Кирьят-Гат (северный), произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. Парамедики с места ДТП доставили в больницу "Барзилай" трех пострадавших.

Состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 30 лет) тяжелое, еще один человек (мужчина примерно 40 лет) получил травмы средней тяжести, и один – легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.