Трое пострадавших в результате ДТП с участием четырех автомобилей возле Кирьят-Гата
время публикации: 13 июля 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 17:33
На 35-й трассе, возле развязки Кирьят-Гат (северный), произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. Парамедики с места ДТП доставили в больницу "Барзилай" трех пострадавших.
Состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 30 лет) тяжелое, еще один человек (мужчина примерно 40 лет) получил травмы средней тяжести, и один – легкие травмы.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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