Крайне левый журналист Исраэль Фрай переведен под домашний арест

Мировой суд Тель-Авива распорядился перевести под домашний арест журналиста и блогера Исраэля Фрайя, который был задержан после публикации в блоге, в которой он выразил радость по поводу гибели пяти военнослужащих в Газе.

Исраэль Фрай помещен под домашний арест с рядом ограничений на шесть дней. Фрай обязался в любой момент явиться для встречи со следователями или в суд по своему делу, ему также запрещено выезжать из Израиля в течение 30 дней, а также ему потребовалось внести залог.

После заседания суда Фрай заявил, что он не прекратит выступать против войны в Газе. "Только теперь я понял, насколько важна свобода, ради нее можно посидеть в тюрьме. Пришло время свободы для Газы, для заложников и для палестинских заключенных, свободы от контроля над другим народом", – цитирует Фрая "Гаарец".

Дело журналиста будет передано в прокуратуру для принятия решения о выдвижении против него обвинений.

После гибели военнослужащих в Газе Фрай в своем блоге в соцсети Х написал: "Этим утром мир стал лучше, без пятерых парней, участвовавших в одном из самых ужасных преступлений против человечности". На следующий день он был задержан.

По данным "Мако", это был третий вызов Фрая в полицию в связи с подозрениями в подстрекательстве в связи с его публикациями в социальных сетях. В 2022 году он назвал террориста, готовившего нападение на израильских военнослужащих, "героем, достойным награды". После этой публикации он был уволен с телеканала "ДемократTV". Он был задержан полицией и освобожден через несколько часов. В марте этого года он был допрошен в связи с подозрениями в подстрекательстве против солдат и поселенцев в социальных сетях.