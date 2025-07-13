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Израиль

Главе Службы тюрем могут быть предъявлены обвинения "по делу о приближенных Бен-Гвира"

Прокуратура
Итамар Бен-Гвир
ШАБАС
время публикации: 13 июля 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 19:00
Главе Службы тюрем могут быть предъявлены обвинения "по делу о приближенных Бен-Гвира"
Chaim Goldberg/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара объявила, что после проведения слушаний главе Службы тюрем Коби Яакоби могут быть предъявлены обвинения по "делу о приближенных Бен-Гвира".

Из канцелярии юридического советника правительства передали, что прокуратура уведомила Коби Яакоби о том, что юридический советник правительства и госпрокурор рассматривают возможность после проведения слушаний предъявить ему уголовные обвинения за нарушение этически-правовых норм. Яакоби занимал руководящие посты в полиции Израиля и Службе тюрем, в том числе был секретарем по вопросам безопасности министра национальной безопасности. Согласно подозрениям, он передал главе ЯМАРа Иудеи и Самарии Авишаю Муалему секретную информацию, касающуюся ведущегося против него расследования.

Израиль
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