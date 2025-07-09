Полиция задержала крайне левого журналиста Исраэля Фрая, после комментариев о гибели солдат в Газе

В среду, 9 июля, полиция Тель-Авива задержала крайне левого журналиста Исраэля Фрая после того, как в своем блоге он прокомментировал гибель пятерых военнослужащих в Газе.

"Этим утром мир стал лучше, без пятерых парней, участвовавших в одном из самых ужасных преступлений против человечности", – написал вчера Фрай в соцсети Х.

После этой публикации он был вызван в полицию в связи с подозрениями в поддержке террора и подстрекательстве против военных. После беседы полиция приняла решение оставить журналиста под стражей и 10 июля обратиться в мировой суд в Тель-Авиве с просьбой о продлении его ареста.

Фрай назвал свое задержание "политическим преследованием" и сказал, что он не намерен сдаваться.

По данным "Мако", это третий вызов Фрая в полицию в связи с подозрениями в подстрекательстве в связи с его публикациями в социальных сетях. В 2022 году он назвал террориста, готовившего нападение на израильских военнослужащих, "героем, достойным награды". После этой публикации он был уволен с телеканала "ДемократTV". Он был задержан полицией и освобожден через несколько часов. В марте этого года он был допрошен в связи с подозрениями в подстрекательстве против солдат и поселенцев в социальных сетях.