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Израиль

В Хайфе велосипедист получил тяжелые травмы, врезавшись в припаркованный автомобиль

ДТП
время публикации: 13 июля 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 19:20
В Хайфе мотоциклист получил тяжелые травмы, врезавшись в припаркованный автомобиль
Пресс-служба МАДА

На улице Монтефиоре в Хайфе велосипедист не справился с управлением транспортным средством и врезался на большой скорости в припаркованный автомобиль.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 62 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу "Бней-Цион".

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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