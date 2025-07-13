В Хайфе велосипедист получил тяжелые травмы, врезавшись в припаркованный автомобиль
время публикации: 13 июля 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 19:20
На улице Монтефиоре в Хайфе велосипедист не справился с управлением транспортным средством и врезался на большой скорости в припаркованный автомобиль.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 62 лет) получил тяжелые травмы. Он доставлен в больницу "Бней-Цион".
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025