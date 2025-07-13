Возле пляжа Сусита едва не утонул мужчина, его эвакуировали вертолетом

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который едва не утонул в Кинерете возле пляжа Сусита. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему, 58-летнему мужчине, неотложную помощь.

На спасательном вертолете он был отправлен в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.