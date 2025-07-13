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Израиль

Возле пляжа Сусита едва не утонул мужчина, его эвакуировали вертолетом

время публикации: 13 июля 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 13:22
Возле пляжа Сусита едва не утонул мужчина, его эвакуировали вертолетом
Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который едва не утонул в Кинерете возле пляжа Сусита. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему, 58-летнему мужчине, неотложную помощь.

На спасательном вертолете он был отправлен в больницу "Пория" в тяжелом состоянии.

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