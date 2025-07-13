Араб из Шхема арестован за домогательства к девушкам на пляже в Герцлии
время публикации: 13 июля 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 10:32
Сотрудники полиции округа Яркон задержали нелегала из Шхема по подозрению в домогательствах к девушкам на пляже в Герцлии. В пятницу, 11 июля, в полицию поступило сообщение о мужчине, который подходит к девушкам, купающимся на пляже Акадия в Герцлии, ныряет рядом с ними и трогает их под водой.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в море, его заставили выйти на берег и задержали. При проверке документов выяснилось, что речь идет о 20-летнем жителе Шхема, не имеющим разрешений на пребывание в Израиле. Он был арестован на месте и передан для допроса в полицейский участок.
Мировой суд Тель-Авива продлил срок предварительного ареста подозреваемого до 15 июля.
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