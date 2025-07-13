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Израиль

ШАС и "Яадут а-Тора" угрожают не голосовать за удаление их Кнессета Аймана Удэ

ШАС
Яадут а-Тора
Айман Удэ
Коалиция
время публикации: 13 июля 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 10:12
ШАС и "Яадут а-Тора" угрожают не голосовать за удаление их Кнессета Аймана Удэ
Olivier Fitoussi/Flash90

Ультраортодоксальные партии угрожают не голосовать с коалицией по вопросу о лишении депутата Аймана Удэ депутатского мандата.

Это голосование должно состояться на пленарном заседании 14 июля. Как сообщает "Кан", в ШАС и "Яадут а-Тора" заявили, что не проголосуют за отстранение Удэ, если до конца дня не будет представлен черновик законопроекта о призыве.

Одновременно неясно, как проголосует фракция "Еш Атид". На прошлой неделе несколько депутатов от этой фракции завили, что не проголосуют за удаление Удэ из парламента.

Напомним, что для утверждения этой инициативы необходимы голоса 90 депутатов. В случае утверждения, вопрос будет передан на рассмотрение в Высший суд справедливости (БАГАЦ).

Как сообщает "Кан", нет возможности отменить голосование, даже если этого захочет руководство коалиции.

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