С воскресенья "Ракевет Исраэль" возвращает работу станций в Холоне и в Раанане
время публикации: 08 июля 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 13:32
Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила о возвращении к работе очередных станций. В воскресенье, 13 июля, будут открыты станции "Цомет Холон" и "Раанана Даром".
На прошлой неделе была вновь открыта станция "Хуцот а-Мифрац" в Хайфе. "Ракевет Исраэль" подчеркивает, что прилагает все усилия для открытию всех станций и входов на станции по всей стране.
Пассажирам рекомендуется сверяться с изменениями на сайте Железнодорожной компании, в телефонном информационном центре по номеру *5770 или в WhatsApp 052-3273570.
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