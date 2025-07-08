С воскресенья "Ракевет Исраэль" возвращает работу станций в Холоне и в Раанане

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" объявила о возвращении к работе очередных станций. В воскресенье, 13 июля, будут открыты станции "Цомет Холон" и "Раанана Даром".

На прошлой неделе была вновь открыта станция "Хуцот а-Мифрац" в Хайфе. "Ракевет Исраэль" подчеркивает, что прилагает все усилия для открытию всех станций и входов на станции по всей стране.

Пассажирам рекомендуется сверяться с изменениями на сайте Железнодорожной компании, в телефонном информационном центре по номеру *5770 или в WhatsApp 052-3273570.