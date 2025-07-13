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Израиль

Решение о продлении срока службы пехотинцев заморожено: "Никто не обязан служить дольше"

Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 13 июля 2025 г., 09:51 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 09:58
Решение о продлении срока службы пехотинцев заморожено: "Никто не обязан служить дольше"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир распорядился заморозить запланированное увеличение продолжительности срочной службы для бойцов специальных подразделений сухопутных войск Армии обороны Израиля. Он распорядился создать специальную комиссию, которая изучит данный вопрос. Ни один боец специальных подразделений не будет обязан служить сверх того, на что он согласился при призыве на службу – подчеркивают в сообщении ЦАХАЛа.

После публикации 12 канала ИТВ о запланированном продлении срочной службы для тысяч солдат пехотных подразделений, начиная с элитных подразделений спецназа "Маглан", "Дувдеван" и "Эгоз", до 44 месяцев в субботу вечером в генеральном штабе состоялось обсуждение этого вопроса.

В ходе обсуждения было разъяснено, что речь идет не о решении продлить службу для всех военнослужащих сухопутных войск и не о продлении обязательной службы для бойцов вышеупомянутых подразделений, а о завершении периода дополнительной службы (года в регулярных войсках), на который изначально подписывают обязательство бойцы, призывающиеся в подразделения специального назначения.

В разъяснении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: бойцы названных подразделений в начале курса подготовки подписывают обязательство о дополнительном периоде регулярной службы сверх срочной службы, продолжительность его может составлять до года. Этот процесс происходит уже несколько лет.

Данное обязательство дается с учетом оперативных потребностей, требуемого профессионального уровня и длительного курса подготовки. До сих пор использование этого соглашения происходило в соответствии с необходимостью подразделений и имеющимися ресурсами, и количество продлевающих службу бойцов менялось в зависимости от оперативных потребностей.

После предварительного рассмотрения вопроса начальник Генштаба распорядился полностью заморозить реализацию работы штаба по дополнительной регулярной службе бойцов элитных подразделений. Он также распорядился, чтобы ни один боец не был обязан служить сверх того, на что он согласился при поступлении на курс.

Эяль Замир также распорядился создать специальную комиссию под руководством командующего сухопутными войсками генерал-майора Надава Лотана: эта комиссия изучит все оперативные и профессиональные аспекты ситуации и вынесет свои рекомендации.

Глава Генштаба ЦАХАЛа подчеркнул: бойцы это самый важный актив Армии обороны Израиля, и ЦАХАЛ и его командиры будут и дальше делать все возможное для предоставления бойцам достойной поддержки и обеспечения ясности относительно их службы.

Израиль
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