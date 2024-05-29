Бен-Гвир требует начать расследование против нового лидера "Аводы" Яира Голана

Бен-Гвир обратился к юридическому советнику правительства после того, как 14-й телеканал обнародовал видео, на котором Яир Голан в беседе с партийными активистами призывал резервистов игнорировать повестки пока не сменится правительство.

В своем Х-блоге министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир написал, что он обратился к юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара с просьбой начать уголовное расследование в отношении лидера партии "Авода" Яира Голана в связи с его призывами к отказу от резервистской службы в разгар войны.

Вечером 29 мая 14-й канал ИТВ показал видео, которое было снято около трех недель назад на встрече Яира Голана с партийными активистами в Ганей-Тиква. Он говорил о том, что израильские левые активисты должны брать пример с сербов во время их выступлений против Слободана Милошевича, рекомендовав посмотреть фильм "Свержение диктатора". В этой же беседе Голан говорил, что резервисты должны прекратить службу до тех пор, пока не сменится правительство.