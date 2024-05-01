Баарав-Миара обвиняет правительство в попытке обойти решение БАГАЦа

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара обратилась к секретарю правительства Йоси Фуксу с гневным письмом, в котором она обвиняет правительство в попытках продолжения юридической реформы посредством манипуляций с законом о призыве.

В своем письме Баарав-Миара подчеркивает, что данное ею разрешение пригласить частного адвоката для защиты позиции правительства на рассмотрении апелляции на закон о призыве, касалось только данного иска и только правительства в качестве ответчика по этому иску, и оно не распространяется на ЦАХАЛ, министерство просвещения, министерство обороны и другие государственные институты. Они продолжают оставаться зависимыми от позиции юридических советников этих институтов.

Гали Баарав-Миара обвиняет правительство в попытках сократить полномочия юридических советников в принципе и ее, в частности, что по сути, является частичной реализацией судебной реформы – вне установленных законом процедур.

Она вновь подчеркнула, что закон о призыве ультрарелигиозных молодых людей и сама проблема равного распределения бремени крайне важны для израильского общества и имеют огромное влияние на общественные интересы – особенно во время войны. По ее словам, позиция правительства, которое продолжает оттягивать призыв "харедим", продолжая при этом финансировать йешивы, это попытка обойти временное постановление БАГАЦа.

"Даже после того, как юридическая советница правительства пояснила, что для вышеописанной позиции нет юридических оснований, правительство в рамках своего решения от 17 апреля определило, что именно эту позицию оно будет отстаивать в суде", – гласит письмо Баарав-Миары. По ее словам, правительство пытается, не имея на это полномочий, изменить суть ее разрешения. "Правительство не уполномочено изменять характер выданного мной разрешения и устанавливать иное", – подчеркивает юридическая советница правительства.