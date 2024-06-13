Фаина Киршенбаум, экс-заместитель главы МВД, обратилась к президенту с просьбой о помиловании

Фаина Киршенбаум, бывшая заместитель министра внутренних дел, отбывающая ныне наказание в тюрьме "Неве-Тирца", подала прошение президенту о помиловании в связи с резким ухудшением состояния здоровья.

Президент Ицхак Герцог, в соответствии с правилами, передал просьбу в отдел по помилованиям при министерстве юстиции.

Телеканал "Кан-11" в вечернем выпуске новостей сообщил, что министерство юстиции рекомендовало отклонить просьбу Киршенбаум. К этой рекомендации присоединился министр юстиции Ярив Левин, который, теоретически, мог бы дать свое заключение, отличающееся от рекомендации министерства.

В сюжете телеканала отмечалось, что окончательное решение остается за президентом. Однако источники телеканала в минюсте, оценивают шансы на положительное рассмотрение просьбы о помиловании как очень низкие.

Вместе с тем Фаина Киршенбаум уже через год сможет обратиться в комиссию по досрочному освобождению.

14 июля 2021 года окружной суд в Тель-Авиве приговорил экс-заместителя министра внутренних дел и бывшего генерального секретаря партии "Наш дом Израиль" Фаину Киршенбаум к десяти годам тюремного заключения. В рамках "дела 242" Киршенбаум была признана виновной во взяточничестве, обмане общественного доверия, отмывании денег и в налоговых правонарушениях. По решению суда, она должна выплатить штраф в размере 900 тысяч шекелей. Приговор вынес судья окружного суда Ярон Леви.

Обвинения касались десяти различных эпизодов. Из материалов расследования следует, что Киршенбаум, отвечавшая за распределение средств из "коалиционного фонда", в обмен на личные выгоды и выгоды для людей из ее окружения переводила деньги различным организациям. В обвинительном заключении говорилось, что таким образом она получила взятки от компании по развитию Самарии, некоммерческой организации "Айялим", регионального совета Мате Биньямин, некоммерческой организации "Эзра".

"Киршенбаум контролировала коалиционные средства и причинила серьезный ущерб организациям и бизнесам, от которых получала взятки на протяжении шести лет. Речь идет о не менее чем восьми структурах, никак не связанных между собой", – говорится в тексте приговора. "Она требовала и получала денежные блага для себя, для партии и для приближенных. Сумма полученных ею денег достигает двух миллионов шекелей", – было сказано в приговоре.

Бывший генеральный директор министерства сельского хозяйства Рами Коэн в рамках "дела 242", по которому Фаина Киршенбаум была приговорена к 10 годам тюремного заключения, был осужден на 30 месяцев тюремного заключения и приговорен к штрафу в размере 180 тысяч шекелей. Прокуратура подала апелляцию с требованием ужесточить наказание Коэна.

24 августа 2022 года верховный суд сократил тюремный срок, к которому была приговорена бывшая заместитель министра внутренних дел Фаина Киршенбаум – с десяти лет до семи с половиной, а также сократил размер штрафа с 900 тысяч шекелей до 500 тысяч.

Наказание Киршенбаум отбывает с 15 декабря 2021 года.