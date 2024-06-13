Неудачная попытка защитить Мири Регев: Мейрав Михаэли грозит судом мэру Ашкелона

Бывшая руководительница партии "Авода" Мейрав Михаэли, в составе прошлого правительства занимавшая пост министра транспорта, отправила предупредительное письмо мэру Ашкелона Томеру Гламу. Несколько дней назад Томер Глам, комментируя журналистское расследование Равива Друкера, заявил, что в период работы Михаэли на посту министра его городу не выделялись бюджеты, "потому что Глам – ликудник".

Как сообщает "Исраэль а-Йом", письмо Михаэли направила в понедельник – после того, как Томер Глам заявил во время конференции Центра местной власти, что "когда Михаэли была министром, перевод бюджетов Ашкелону был прекращен, потому что я ликудник".

Депутат Кнессета Мейрав Михаэли требует, чтобы Томер Глам принес публичные извинения за ложь, которую он распространял о ней, а также она требует в качестве компенсации выплаты Гламом пожертвования в размере 50 тысяч шекелей штабу семей заложников, добивающемуся возвращения похищенных. Если мэр Ашкелона не выполнит эти условия, Михаэли подаст в суд.

Михаэли подчеркивает, что когда она была министром транспорта, находящиеся под руководством ликудников города периферии получали "бюджеты, каких коррумпированное и лживое правительство Нетаниягу и Регев никогда им не давало".

Напомним, заявление об отсутствии поддержки Ашкелона в период, когда Михаэли руководила министерством транспорта, Томер Глам сделал в ответ на вопрос о стратегии "светофора", которой, по материалам расследования Друкера, придерживалась Мири Регев: "зеленый" цвет обозначал города, возглавляемые ликудниками, помогающими Регев на внутрипартийных выборах дополнительными голосами, "желтый" и "красный" – города, которые практически или вовсе не интересовали Регев.