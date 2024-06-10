Полиция начала расследование против Мири Регев, в министерстве транспорта прошел обыск

Полиция начала расследование подозрений о возможных нарушениях, перечисленных в программе Равива Друкера "А-Макор".

В понедельник, 10 июня, следователи Всеизраильского отдела по борьбе с мошенничеством в "Лахав" 433 прибыли в министерство транспорта в Иерусалиме, провели обыск и изъяли документы.

Расследование было возбуждено по распоряжению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары и государственного прокурора Амита Айсмана, расследуются подозрения о злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании правосудию.

Эти правонарушения, в соответствии с изложенными в журналистском расследовании Равива Друкера, были совершены в канцелярии министра транспорта Мири Регев и по ее прямым приказам.

Главным источником информации программы стал бывший советник Мири Регев Йонатан Йосеф, возглавлявший профессиональный штаб в ее канцелярии и отвечавший за деятельность, связанную напрямую с министерством транспорта. Йосеф предоставил информацию, подкрепленную записями, файлами и бумажными документами, о крайне спорных принципах работы и принятия решений, взаимоотношениях с различными политиками, главами муниципалитетов, о градации собеседников на лояльных и нелояльных "Ликуду".

После выхода журналистского расследования Мири Регев через свою канцелярию подала в полицию жалобу на своего бывшего советника Йонатана Йосефа, которого Регев обвиняет в похищении документов.

Министр транспорта Мири Регев выразила сожаление по поводу решения начать расследование на основании "сфабрикованного", по ее словам, журналистского расследования. "Через несколько недель после публикации лживого репортажа Друкера полиция приехала искать документы, которых в министерстве транспорта нет. Истина проста: это сфабрикованное расследование, нет и не было никаких предпочтений по политическим мотивам".

Мири Регев подчеркнула, что министерство транспорта распределяет бюджеты в соответствии с политикой министерства и на основании профессиональных решений, и любые другие утверждения – ложь. "Министерство транспорта будет сотрудничать со следствием, чтобы доказать, насколько надуманные измышления опубликовал Друкер в своем расследовании", – подчеркнула Регев.