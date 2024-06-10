x
10 июня 2024
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 июня 2024
|
10 июня 2024
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция начала расследование против Мири Регев, в министерстве транспорта прошел обыск

время публикации: 10 июня 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 10 июня 2024 г., 14:07
Полиция начала расследование против Мири Регев, в министерстве транспорта прошел обыск
Chaim Goldberg/Flash90

Полиция начала расследование подозрений о возможных нарушениях, перечисленных в программе Равива Друкера "А-Макор".

В понедельник, 10 июня, следователи Всеизраильского отдела по борьбе с мошенничеством в "Лахав" 433 прибыли в министерство транспорта в Иерусалиме, провели обыск и изъяли документы.

Расследование было возбуждено по распоряжению юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары и государственного прокурора Амита Айсмана, расследуются подозрения о злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании правосудию.

Эти правонарушения, в соответствии с изложенными в журналистском расследовании Равива Друкера, были совершены в канцелярии министра транспорта Мири Регев и по ее прямым приказам.

Главным источником информации программы стал бывший советник Мири Регев Йонатан Йосеф, возглавлявший профессиональный штаб в ее канцелярии и отвечавший за деятельность, связанную напрямую с министерством транспорта. Йосеф предоставил информацию, подкрепленную записями, файлами и бумажными документами, о крайне спорных принципах работы и принятия решений, взаимоотношениях с различными политиками, главами муниципалитетов, о градации собеседников на лояльных и нелояльных "Ликуду".

После выхода журналистского расследования Мири Регев через свою канцелярию подала в полицию жалобу на своего бывшего советника Йонатана Йосефа, которого Регев обвиняет в похищении документов.

Министр транспорта Мири Регев выразила сожаление по поводу решения начать расследование на основании "сфабрикованного", по ее словам, журналистского расследования. "Через несколько недель после публикации лживого репортажа Друкера полиция приехала искать документы, которых в министерстве транспорта нет. Истина проста: это сфабрикованное расследование, нет и не было никаких предпочтений по политическим мотивам".

Мири Регев подчеркнула, что министерство транспорта распределяет бюджеты в соответствии с политикой министерства и на основании профессиональных решений, и любые другие утверждения – ложь. "Министерство транспорта будет сотрудничать со следствием, чтобы доказать, насколько надуманные измышления опубликовал Друкер в своем расследовании", – подчеркнула Регев.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июня 2024

Визиты Мири Регев в пять стран за последний год обошлись госказне в миллион шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2024

Мири Регев: "За последний год правительство сделало восхитительные вещи!"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 31 мая 2024

Амит Сегаль сообщил о скором начале расследования в отношении министра транспорта Мири Регев
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 мая 2024

Мири Регев угрожает иском авторам программы "А-Макор" 13 канала