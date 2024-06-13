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Израиль

"Узкий" военный кабинет впервые собирается после выхода из него Ганца и Айзенкота

время публикации: 13 июня 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 19:13
"Узкий" военный кабинет впервые собирается после выхода из него Ганца и Айзенкота
Flash90. Фото: Т.Ньюберг

На вечер 13 июня назначено заседание "узкого" кабинета по ведению войны. Кабинет собирается впервые в новом составе после того, как его покинули Бени Ганц и Гади Айзенкот.

По данным радиостанции "Кан Бет", в настоящий момент в кабинет входят премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, министр Рон Дермер и глава партии ШАС Арье Дери.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал от Нетаниягу включить его в состав "узкого" кабинета или официально распустить этот орган.

Предполагается, что на заседании "узкого" кабинета будет обсуждаться ситуация на северных границах Израиля.

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