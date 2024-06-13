"Узкий" военный кабинет впервые собирается после выхода из него Ганца и Айзенкота

На вечер 13 июня назначено заседание "узкого" кабинета по ведению войны. Кабинет собирается впервые в новом составе после того, как его покинули Бени Ганц и Гади Айзенкот.

По данным радиостанции "Кан Бет", в настоящий момент в кабинет входят премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант, министр Рон Дермер и глава партии ШАС Арье Дери.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал от Нетаниягу включить его в состав "узкого" кабинета или официально распустить этот орган.

Предполагается, что на заседании "узкого" кабинета будет обсуждаться ситуация на северных границах Израиля.