Телеканалы опубликовали результаты опросов, проведенных после выхода Бени Ганца из правительства

Ведущие израильские телеканалы "Кан-11", "Кешет-12", "Решет-13" и 14-й телеканал опубликовали результаты опросов общественного мнения, с целью выяснить, как выход лидера партии "Махане Мамлахти" Бени Ганца из правительства повлиял на текущую политическую ситуацию.

По результатам опроса, проведенного институтам KANTAR под руководством Дуди Хасида и опубликованного телеканалом "Кан-11", 57% респондентов поддерживают призыв Бени Ганца к проведению досрочных парламентских выборов, 31% не согласны с ним, и 12% ответили, что не имеют мнения по этому вопросу.

На вопрос, поддерживаете ли вы выход Ганца из правительства, 52% опрошенных ответили утвердительно, 27% – отрицательно, и 21% ответили, что не имеет мнения по этому вопросу.

На вопрос, звучавший так: "Ганц заявляет, что война продлится годы, Нетаниягу утверждает, что победа близко. Кто из них прав?", 51% опрошенных сказали, что согласны с Бени Ганцем, 22% – с Биньямином Нетаниягу, и 27% – не смогли ответить на этот вопрос.

Когда респондентов спросили, поддерживают ли они сделку по возвращению похищенных в обмен на прекращение войны, 49% ответили утвердительно, 32% сказали, что они против такой сделки, 19% затрудняются с ответом.

По данным опроса "Кан-11", если бы выборы состоялись сегодня, партия "Махане Мамлахти" получила бы 23 мандата, "Ликуд" - 22, "Еш Атид" - 16, "Наш дом Израиль" - 12, ШАС - 10 мандатов, "Оцма Иегудит" - 9, "Авода" - 7, "Яадут а-Тора" - 7, ХАДАШ-ТААЛ - 5, РААМ - 5, "Ционут Датит" - 4. Три партии не преодолевают электоральный барьер: МЕРЕЦ, партия Гидеона Саара и БАЛАД. Партии нынешней оппозиции набирают в этом опросе 63 мандата (вместе с партией РААМ), партии коалиции набирают 53 мандата. ХАДАШ-ТААЛ не учитываются при формировании коалиции.

По данным опроса, проведенного институтом Direct Polls для 14-го телеканала, 40% избирателей считают, что выборы в Кнессет должны состояться в установленный срок, в 2026 году; 40% – считают, что выборы должны быть проведены немедленно; 19% ответили, что выборы должны состояться после войны. 1% не имеет мнения по этому вопросу.

Согласно опросу, опубликованному телеканалом "Решет-13", 48% израильтян поддерживают выход Бени Ганца из правительства, 33% выступают против, 19% имеют мнения по этому вопросу. На вопрос: должен ли Нетаниягу включить Бен-Гвира и Смотрича в "узкий" кабинет по ведению войны, 65% ответили отрицательно, 26% – утвердительно, 9% ответили, что "не знают".

Телеканал "Кешет-12" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам" и показывающего, как выглядел Кнессет, если бы выборы состоялись сегодня.

Если бы партии "Авода" и МЕРЕЦ выступали на выборах единым списком, места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Махане Мамлахти" – 22 мандата, "Ликуд" – 19, "Еш Атид" – 15, "Наш дом Израиль" – 13, "Оцма Иегудит" – 10, ШАС – 10, блок "Авода"-МЕРЕЦ – 9, "Яадут а-Тора" – 8, ХАДАШ-ТААЛ – 5, РААМ – 5, "Ционут Датит" – 4.

Партии нынешней оппозиции набирают в этом опросе 64 мандата (вместе с партией РААМ, без которой у оппозиции нет большинства), партии коалиции набирают 51 мандат. ХАДАШ-ТААЛ с 5 мандатами не рассматриваются в качестве кандидатов в коалицию.