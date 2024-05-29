Айзенкот против Нетаниягу: "Он поставил четыре цели, и провалил каждую из них"

Министр Гади Айзенкот в ходе своего выступления на конференции Меира Дагана по государственному управлению сделал ряд крайне резких высказываний в адрес действий правительства и лично премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Гади Айзенкот, который является также членом "военного" кабинета министров, подверг критике ведение войны "Железные мечи" и процесс принятия решений, в которые "вкрались политические соображения".

По словам Гади Айзенкота, постоянные заявления Биньямина Нетаниягу о полной победе "не более чем лозунги", потому что "правительство под его руководством с треском провалило все объявленные цели". Айзенкот напомнил, что Нетаниягу обещал остановить ядерную программу Ирана – и сегодня Иран ближе, чем когда-либо, к созданию ядерного оружия. Нетаниягу обещал установить мир с Саудовской Аравией – но нормализация отношений все дальше и дальше от нас. Нетаниягу обещал вернуть Израилю безопасность и эффективное управление, но ситуация лишь ухудшилась. Нетаниягу обещал остановить рост дороговизны жизни и усилить экономику Израиля, но провалился и в этом. По словам Айзенкота, "Нетаниягу провалил все четыре заявленные сверхцели, и он должен уйти".

Гади Айзенкот говорил также о войне "Железные мечи", отметив, что война в Рафиахе это всего лишь "тактическое сражение", а борьба с терроризмом это процесс планомерный и сложный, и для победы над террором нужна непрерывная долгосрочная деятельность, как в Иудее и Самарии. "И тот, кто внушает ложные иллюзии, что мы разобьем три батальона и вернем похищенных – торгует ложными иллюзиями", – подчеркнул Айзенкот. Он признал, что процесс освобождения заложников крайне сложен, поскольку они "рассредоточены по десяткам объектов на территории сектора Газы".

Гади Айзенкот отметил, что решение войти в чрезвычайное правительство было легким, но решение о том, оставаться ли в нем, непростое и зависит от множества аспектов, включая принятие важных решений. Но в последнее время, по словам Айзенкота, их голоса слышны все меньше.

В "Ликуде" отреагировали на слова "соратника по коалиции" не менее резко: "Айзенкот и Ганц ищут предлоги, чтобы прекратить войну без достижения ее целей и выйти из правительства в разгар войны. Вместо того, чтобы всем вместе стремиться к победе, они занимаются мелкой политикой".