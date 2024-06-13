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Израиль

На 40-м шоссе обстрелян автомобиль, один человек убит и двое ранены

время публикации: 13 июня 2024 г., 21:33 | последнее обновление: 13 июня 2024 г., 21:43
На 40-м шоссе обстрелян автомобиль, один человек убиты и двое ранены
Пресс-служба полиции Израиля

На 40-м шоссе, в районе развязки Сара, был открыт огонь в сторону движущегося легкового автомобиля.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 20 лет) скончался от полученных ран на месте, еще два человека получили ранения средней тяжести и были доставлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

На месте происшествия находятся полицейские и криминалисты. По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве, а не теракте.

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