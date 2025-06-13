Автобусные компании сообщили о работе в ограниченном режиме

Автобусные компании "Эгед", "Дан" и "Кавим" сообщили, что, в связи с особым положением в тылу, обслуживание маршрутов будет осуществляться в ограниченном режиме.

Упор будет делаться на маршруты, обслуживающие больницы и жизнеобеспечивающие объекты.

Напомним, что ранее "Ракевет Исраэль" сообщила, что железнодорожное сообщение также будет выполняться в ограниченном режиме.