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Израиль

Автобусные компании сообщили о работе в ограниченном режиме

Транспорт
время публикации: 13 июня 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 09:45
Автобусные компании сообщили о работе в ограниченном режиме
Abir Sultan/FLASH90

Автобусные компании "Эгед", "Дан" и "Кавим" сообщили, что, в связи с особым положением в тылу, обслуживание маршрутов будет осуществляться в ограниченном режиме.

Упор будет делаться на маршруты, обслуживающие больницы и жизнеобеспечивающие объекты.

Напомним, что ранее "Ракевет Исраэль" сообщила, что железнодорожное сообщение также будет выполняться в ограниченном режиме.

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