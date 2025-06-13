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Израиль

По Израилю запущены ударные БПЛА из Ирака

Иран
Ирак
Израиль
время публикации: 13 июня 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 09:20
По Израилю запущены ударные БПЛА из Ирака
Iranian Army via AP

Не только из Ирана, но и с территории Ирака, по Израилю были запущены ударные БПЛА.

Подлетное время неизвестно.

Израильские ВВС и ПВО действуют с целью перехвата беспилотников.

Иракские СМИ публикуют видео пролета иранских "шахедов" над территорией Ирака.

Ранее ЦАХАЛ уведомил, что зафиксирован пуск из Ирана примерно 100 ударных БПЛА по Израилю. Израильские ВВС и ПВО действуют с целью перехвата беспилотников. Подлетное время БПЛА при запуске из Ирана по Израилю – несколько часов.

Израиль
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