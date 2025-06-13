По Израилю запущены ударные БПЛА из Ирака
время публикации: 13 июня 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 09:20
Не только из Ирана, но и с территории Ирака, по Израилю были запущены ударные БПЛА.
Подлетное время неизвестно.
Израильские ВВС и ПВО действуют с целью перехвата беспилотников.
Иракские СМИ публикуют видео пролета иранских "шахедов" над территорией Ирака.
Ранее ЦАХАЛ уведомил, что зафиксирован пуск из Ирана примерно 100 ударных БПЛА по Израилю. Израильские ВВС и ПВО действуют с целью перехвата беспилотников. Подлетное время БПЛА при запуске из Ирана по Израилю – несколько часов.