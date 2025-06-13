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Израиль

ЦАХАЛ: в Иране уничтожены баллистические ракеты, нацеленные на Израиль

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2025 г., 11:27 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 11:32
ЦАХАЛ: в Иране уничтожены баллистические ракеты, нацеленные на Израиль
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ранее израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщали, что в рамках операции "Народ как лев" в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением "Мосад". В частности, задолго до нанесения авиаударов около Тегерана были размещены ударные беспилотники, которые во время первой волны атаки ночью были выпущены по ракетным пусковым установкам иранской армии на базе в Эсфеджабаде. Именно эти установки представляли основную угрозу для Израиля, так как могли немедленно отреагировать на израильскую атаку.

ЦАХАЛ также сообщает, что на западе Ирана уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".

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