ЦАХАЛ: в Иране уничтожены баллистические ракеты, нацеленные на Израиль

Израильские ВВС уничтожили баллистические ракеты, нацеленные на Государство Израиль, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Ранее израильские СМИ, в частности сайт Ynet, сообщали, что в рамках операции "Народ как лев" в Иране израильская армия действует совместно с разведывательным управлением "Мосад". В частности, задолго до нанесения авиаударов около Тегерана были размещены ударные беспилотники, которые во время первой волны атаки ночью были выпущены по ракетным пусковым установкам иранской армии на базе в Эсфеджабаде. Именно эти установки представляли основную угрозу для Израиля, так как могли немедленно отреагировать на израильскую атаку.

ЦАХАЛ также сообщает, что на западе Ирана уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".