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Израиль

ЦАХАЛ: из Ирана по Израилю запущены 100 ударных беспилотников

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 08:50
ЦАХАЛ: из Ирана по Израилю запущены 100 ударных беспилотников
Iranian Army via AP

ЦАХАЛ уведомил, что зафиксирован пуск из Ирана примерно 100 ударных БПЛА по Израилю. Израильские ВВС и ПВО действуют с целью перехвата беспилотников.

Подлетное время БПЛА при запуске из Ирана по Израилю – несколько часов.

Напомним, что 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников. Тогда многие ракеты достигли израильской территории, не причинив существенного ущерба. Но ни один БПЛА не долетел.

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