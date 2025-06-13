ЦАХАЛ: из Ирана по Израилю запущены 100 ударных беспилотников

ЦАХАЛ уведомил, что зафиксирован пуск из Ирана примерно 100 ударных БПЛА по Израилю. Израильские ВВС и ПВО действуют с целью перехвата беспилотников.

Подлетное время БПЛА при запуске из Ирана по Израилю – несколько часов.

Напомним, что 14 апреля 2024 года Иран осуществил массированный удар по территории Израиля, запустив сотни ракет и ударных беспилотников. Тогда многие ракеты достигли израильской территории, не причинив существенного ущерба. Но ни один БПЛА не долетел.