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Израиль

Представитель ЦАХАЛа: нужно быть готовыми к длительной операции против Ирана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 июня 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 14:12
Представитель ЦАХАЛа: нужно быть готовыми к длительной операции против Ирана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с еще одним заявлением по первому этапу военной операции против Ирана, подчеркнув, что речь идет о "ранней стадии". "У Ирана есть намерения и возможности", – отметил он.

Дефрин заверил, что ущерб ядерному объекту в Натанзе был нанесен "значительный".

Он сообщил: "ЦАХАЛ продолжает атаковать цели в Иране. Нам нужно был готовыми к длительной операции".

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