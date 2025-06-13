Представитель ЦАХАЛа: нужно быть готовыми к длительной операции против Ирана

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин выступил с еще одним заявлением по первому этапу военной операции против Ирана, подчеркнув, что речь идет о "ранней стадии". "У Ирана есть намерения и возможности", – отметил он.

Дефрин заверил, что ущерб ядерному объекту в Натанзе был нанесен "значительный".

Он сообщил: "ЦАХАЛ продолжает атаковать цели в Иране. Нам нужно был готовыми к длительной операции".