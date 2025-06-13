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Израиль

Убийство в Кирьят-Малахи, задержан подозреваемый – иностранец

Убийства
Полиция
время публикации: 13 июня 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 08:24
Убийство в Кирьят-Малахи, задержан подозреваемый – иностранец
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании подозреваемого по делу об убийстве в Кирьят-Малахи. Задержанному около 40 лет, он иностранный гражданин, жил неподалеку.

Рано утром 13 июня в Кирьят-Малахи на бульваре Раши в результате вооруженного нападения была убита женщина примерно 65 лет. Тяжело ранен мужчина 64 лет. Раненый направлен в больницу "Асута" в Ашдоде. Он в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция сообщала, что убийство было совершено в частном доме.

Нападавший был вооружен ножом или иным острым предметом.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025

В Кирьят-Малахи убита женщина, тяжело ранен мужчина