Убийство в Кирьят-Малахи, задержан подозреваемый – иностранец

Полиция сообщает о задержании подозреваемого по делу об убийстве в Кирьят-Малахи. Задержанному около 40 лет, он иностранный гражданин, жил неподалеку.

Рано утром 13 июня в Кирьят-Малахи на бульваре Раши в результате вооруженного нападения была убита женщина примерно 65 лет. Тяжело ранен мужчина 64 лет. Раненый направлен в больницу "Асута" в Ашдоде. Он в тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция сообщала, что убийство было совершено в частном доме.

Нападавший был вооружен ножом или иным острым предметом.