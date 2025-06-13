Автомобиль сбил нескольких пешеходов возле Гиват-Шмуэля

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:09 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 4 возле развязки Гиват-Шмуэль, где автомобиль сбил нескольких человек.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь четверым пострадавшим: мужчина и женщина в возрасте около 30 лет получили множественные травмы, они находятся в тяжелом состоянии. Мужчина в возрасте около 30 лет получил травмы конечностей, его состояние оценивается как средней степени тяжести, еще один человек ранен легко.

Пострадавших эвакуировали в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.