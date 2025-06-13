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Израиль

Нетаниягу: операция против Ирана "будет продолжаться столько, сколько потребуется"

время публикации: 13 июня 2025 г., 03:56 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 04:20
Нетаниягу: операция против Ирана "будет продолжаться столько, сколько потребуется"
GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением: "У Ирана все еще есть значительные возможности нанести нам вред. Операция будет продолжаться столько, сколько потребуется".

Нетаниягу сказал, что Израиль нанес удар "в сердце иранской программы ядерного обогащения", атаковал объекты ракетной программы Ирана.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин заявил: "Следуя указанию политического руководства, Армия обороны Израиля начала превентивную, точечную, комбинированную наступательную операцию, основанную на высококачественных разведданных с целью удара по ядерной программе Ирана и в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля... Десятки истребителей ВВС Израиля завершили первый этап, включавший удары по десяткам военных целей, в том числе по ядерным целям в разных районах Ирана".

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