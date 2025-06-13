ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям в Иране. Среди прочего, был атакован арсенал ракет "земля-земля" и ракетные пусковые установки.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС ЦАХАЛа, действуя на основе точных разведданных, завершили серию ударов по иранскому арсеналу ракет класса "земля-земля".

В ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок, склады ракет "земля-земля" и другие военные объекты. На одном из атакованных объектов на западе Ирана находилась уникальая пусковая установка, размещенная внутри контейнеров.

За время войны иранский режим выпустил сотни ракет класса "земля-земля" по территории Израиля. Уничтожение этих ракет является жизненно важно для защиты израильских граждан.