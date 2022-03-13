Глава МВД Израиля объявит о новых правилах приема беженцев из Украины

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед 13 марта в 19:00 даст пресс-конференцию, на которой объявит о новых правилах приема Израилем беженцев из Украины.

По данным источников редакции NEWSru.co.il, Шакед объявит, что Израиль будет готов принять более пяти тысяч беженцев, о которых было заявлено ранее, если речь идет о родственниках граждан Израиля и об особых гуманитарных случаях.

Данное решение, по мнению наших источников, было принято Шакед под давлением партнеров по коалиции и в связи с иском, поданным в БАГАЦ против Шакед. Напомним, в иске, который был поддержан посольством Украины в Израиле, указывалось, что глава МВД не имеет права принимать такие решения, поскольку они являются прерогативой правительства. В связи с иском 13 марта юридический советник правительства должен был проверить правомочность решения главы МВД.

Главный раввин Израиля Давид Лау заявил в эфире радиостанции "Решет Бет", что Израиль не может отказать беженцам, которым больше некуда идти. Лау объяснил, что не предлагает давать беженцам гражданство, поскольку Израиль является национальным государством, и не хочет вдаваться в детали политических решений, но сказал, что "сначала нужно открыть для них двери".

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид подверг поведение Израиля в отношении беженцев резкой критике и заявил, что Израиль "не выдержал этот экзамен". Лапид также обратился к Шакед с заявлением о том, что "еврейский характер государства не пострадает от нескольких тысяч беженцев". Отметим, что Яир Лапид, сделавший сегодня эти заявления, был с самого начала в курсе прежней схемы приема беженцев, объявленной Шакед на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе глава МВД Израиля Айелет Шакед объявила, что, помимо 20 тысяч граждан Украины, которые уже, частично нелегально, находятся на территории Израиля, наша страна готова будет принять 5 тысяч украинцев в качестве беженцев. При этом израильтяне, которые хотят пригласить своих родственников, должны выбрать, кого из них пригласить.