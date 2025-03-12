Изменилась позиция ЦАХАЛа относительно его участия в распределении гуманитарной помощи в Газе

Начальник Генштаба Эяль Замир сообщил об изменении позиции ЦАХАЛа относительно его участия в распределении гуманитарной помощи в Газе. Телеканал "Кешет-12", сообщивший об этом, отмечает, что в течение полутора лет существовали серьезные разногласия по этому вопросу между политическим и военным руководством страны.

Новый начальник Генштаба разрешит военным участвовать в распределении гуманитарной помощи.

Предшественник Замира на этом посту, Герци Халеви, был категорически против вовлечения армии в распределение гуманитарной помощи. Он полагал, что это может выглядеть как часть механизма военной администрации или шаг по созданию такой администрации. Его позицию поддерживал Йоав Галант, находившийся тогда на посту министра обороны.