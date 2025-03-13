Два ДТП с участием двухколесного транспорта произошли в центре с разницей в несколько минут

На шоссе 4 возле развязки Геа мотоциклист получил тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем. Пострадавший, мужчина в возрасте 47 лет, находился в сознании, он получил травмы ног и головы.

Оказав мотоциклисту неотложную помощь, медики "Маген Давид Адом" отвезли его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом, но стабильном состоянии.

Буквально через три минуты после сигнала о ДТП возле развязки Геа в службу скорой помощи МАДА по округу Яркон поступило второе сообщение: молодой человек в возрасте около 20 лет упал с электросамоката на улице Дов Оз в Кфар-Сабе.

Пострадавший получил крайне тяжелую черепно-мозговую травму, он был отправлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе в тяжелом и нестабильном состоянии.