ДТП с участием мотоцикла и автомобиля на шоссе 465: погиб молодой человек

На шоссе 465 возле леса Кула в окрестностях Эльада произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, на котором ехали двое мотоциклистов.

В результате столкновения оба мотоциклиста пострадали, мужчина в возрасте около 25 лет получил тяжелые полисистемные травмы, он погиб на месте происшествия.

Второй пострадавший, молодой человек в возрасте 19 лет, получил травмы головы и конечностей, его отвезли в больницу "Шиба" в состоянии средней степени тяжести.