x
07 марта 2025
|
последняя новость: 15:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 марта 2025
|
07 марта 2025
|
последняя новость: 15:23
07 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля на шоссе 465: погиб молодой человек

ДТП
время публикации: 07 марта 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 14:48
ДТП с участием мотоцикла и автомобиля на шоссе 465: погиб молодой человек
Пресс-служба МАДА

На шоссе 465 возле леса Кула в окрестностях Эльада произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и мотоцикла, на котором ехали двое мотоциклистов.

В результате столкновения оба мотоциклиста пострадали, мужчина в возрасте около 25 лет получил тяжелые полисистемные травмы, он погиб на месте происшествия.

Второй пострадавший, молодой человек в возрасте 19 лет, получил травмы головы и конечностей, его отвезли в больницу "Шиба" в состоянии средней степени тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2025

ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 марта 2025

ДТП в Тель-Авиве, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 марта 2025

В ДТП возле поселка Гивот-Бар тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

ДТП на 443-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист