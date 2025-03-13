"Кан-11": реальная явка резервистов по повестке намного ниже, чем об этом сообщил ЦАХАЛ

Военный корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Шарон утверждает, что реальные показатели явки резервистов на службу намного ниже, чем в отчетах ЦАХАЛа.

В вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан-11" Рой Шарон рассказал, что, согласно данным, представленным 12 марта Управлением кадров ЦАХАЛа министру обороны, явка резервистов на службу составляет более 80%. Однако в этих данных, по словам военного корреспондента, учтены "прикрепленные бойцы", то есть резервисты-добровольцы, которые переходят из батальона в батальон в соответствии с оперативной необходимостью. Однако, когда добровольцев вызывают в их подразделения, они немедленно покидают место "временной" службы.

Рой Шарон утверждает, что поэтому данные ЦАХАЛа не отражают реальную картину. На практике только около 60% резервистов являются в свое подразделение. По словам офицеров резерва, около четверти бойцов резервистских подразделений не приписаны к этим подразделениям.

В сообщении телеканала отмечалось, что ЦАХАЛ признает снижение показателей явки на резервистскую службу. В последний год численность резерва была увеличена на 25%, поэтому даже показатель в 85% свидетельствует о снижении явки.