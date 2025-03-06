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Израиль

СМИ: начальник Генштаба одобрил план боевых действий в Газе

Газа
Заложники
ЦАХАЛ
ХАМАС
время публикации: 06 марта 2025 г., 23:31 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 23:31
Визит Эяля Замира в Газу
Пресс-служба ЦАХАЛа

По информации сайта Ynet, генерал-лейтенант Эяль Замир в первый день своего пребывания на посту начальника Генштаба ЦАХАЛа одобрил план боевых действий в секторе Газы в рамках подготовки к возможному возобновлению войны.

Военный корреспондент Ynet Йоав Зейтун пишет, что в случае возобновления военной кампании в сектора Газы остановить ее уже будет сложно. По его информации, в течение последнего месяца несколько дивизий, включая резервные бригады, готовились к возможной наземной операции, которая, согласно плану, будет сочетаться с интенсивными авиаударами.

Сегодня Эяль Замир посетил сектор Газы, где встретился с израильскими военными. В этой поездке его сопровождали командующий Южным военным округом генерал-майор Ярон Финкельман, командир 252-й дивизии бригадный генерал Иегуда Вах.

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