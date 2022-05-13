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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 09:30

Maan: в перестрелке с военными в Дженине ранен брат Захарии Зубайди

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Maan: в перестрелке с военными в Дженине ранен брат Захарии Зубайди

Утром в пятницу, 13 мая, в ходе вооруженных столкновений с израильскими военными в районе лагеря беженцев в Дженине был ранен Дауд Зубайди, брат Захарии Зубайди – лидера боевиков ФАТХа, в настоящее время находящегося в израильской тюрьме, сообщает агентство Maan.

Раненый, получивший пулевое ранение в живот, доставлен в больницу "Ибн Сина" в Дженине.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Операции проводились в деревне Кифаль-Харас, где были задержаны двое подозреваемых, и в городе Хеврон, где было конфисковано оружие. Сообщается также о проведении операции и о перестрелке в деревне Буркин, около Дженина.


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