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NEWSru.co.il :: В Израиле13 мая 2022 г., 11:44

Нетаниягу обещает исключить из "Ликуда" активистку, угрожавшую Беннету, если ее вина будет доказана

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Нетаниягу обещает исключить из "Ликуда" активистку, угрожавшую Беннету, если ее вина будет доказана

Бывший премьер-министр, лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу прокомментировал сообщения о том, что активистка его партии угрожала действующему главе правительства Нафтали Беннету.

"Я осуждаю любое проявление насилия – в отношении премьер-министра или кого бы то ни было. Если будет доказано, что подозреваемая действительно сделала то, что ей приписывают, ее членство в "Ликуде" будет прекращено", – заявил Нетаниягу.

12 мая было разрешено к публикации имя женщины, посылавшей письма с угрозами родственникам премьер-министра Нафтали Беннета. Это Илана Сапорта Хения, 65-летняя жительница Ашкелона. Речь идет о давней активистке "Ликуда" и стороннице бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. На ее странице в социальной сети Facebook есть многочисленные записи с нападками и оскорблениями в адрес министров нынешнего правительства.


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Опубликовано имя женщины посылавшей письма с угрозами родственникам Нафтали Беннета

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