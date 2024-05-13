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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК обратились в БАГАЦ с просьбой прекратить проверку госконтролера

время публикации: 13 мая 2024 г., 10:12 | последнее обновление: 13 мая 2024 г., 10:13
ЦАХАЛ и ШАБАК обратились в БАГАЦ с просьбой прекратить проверку госконтролера
Chaim Goldberg/Flash90

Государственная прокуратура представила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) ответ ЦАХАЛа и Общей службы безопасности (ШАБАК).

В ответе содержится просьба остановить проверку государственным контролером деятельности этих структур 7 октября 2023 года и в предшествовавший период.

"Государственный контролер полностью проигнорировал позицию ЦАХАЛа, согласно которой начало проверки в данный момент неизбежно приведет к тому, что центр внимания офицеров всех уровней будет перенесен от войны к другим вопросам. Это нанесет серьезный удар по способности вести боевые действия", – говорится в ответе госпрокуратуры.

Отмечается также, что, несмотря на утверждения госконтролера, согласно которым на первом этапе речь пойдет исключительно о гражданских аспектах, проверка затронет многих офицеров ЦАХАЛа.

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