ЦАХАЛ и ШАБАК обратились в БАГАЦ с просьбой прекратить проверку госконтролера

Государственная прокуратура представила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) ответ ЦАХАЛа и Общей службы безопасности (ШАБАК).

В ответе содержится просьба остановить проверку государственным контролером деятельности этих структур 7 октября 2023 года и в предшествовавший период.

"Государственный контролер полностью проигнорировал позицию ЦАХАЛа, согласно которой начало проверки в данный момент неизбежно приведет к тому, что центр внимания офицеров всех уровней будет перенесен от войны к другим вопросам. Это нанесет серьезный удар по способности вести боевые действия", – говорится в ответе госпрокуратуры.

Отмечается также, что, несмотря на утверждения госконтролера, согласно которым на первом этапе речь пойдет исключительно о гражданских аспектах, проверка затронет многих офицеров ЦАХАЛа.