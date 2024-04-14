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Walla!: госконтролер запретил полиции передавать материалы расследования 7 октября ЦАХАЛу

время публикации: 14 апреля 2024 г., 15:35 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 15:38
Walla!: госконтролер запретил полиции передавать материалы расследования 7 октября ЦАХАЛу
AP Photo/Bernat Armangue

Полиция Израиля и ЦАХАЛ расследуют события "черной субботы" 7 октября параллельно, но делиться информацией и результатами друг с другом не имеют права в связи с категорическим запретом государственного контролера Матаниягу Энгельмана. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Walla!

Глава полиции Южного округа генерал-майор полиции Амир Коэн разослал своим подчиненным письмо, в котором сообщил, что по требованию государственного контролера существует абсолютный запрет на проведение аналитических и следственных совещаний с представителями армии.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман занимается расследованием деятельности всех израильских служб в период до, во время и после "черной субботы". Его сотрудники собирают материалы и показания о функционировании служб безопасности.

Издание сообщает, что несколько дней назад представители армейского командования обратились к руководству Южного округа полиции с просьбой передать им следственные материалы, и получили категорический отказ. Амир Коэн указал, что улики, документы и информация не могут передаваться устно, письменно или как-либо еще любому лицу, за исключением государственного контролера и его представителей.

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