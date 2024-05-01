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Госконтролер о расследовании резни 7 октября: "Граждане Израиля имеют право на ответы"

время публикации: 01 мая 2024 г., 16:37 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 16:37
Госконтролер о расследовании резни 7 октября: "Граждане Израиля имеют право на ответы"
Flash90

Государственный контролер Матаниягу Энгельман проинформировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и начальника генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви о расследовании "крупнейшего провала в истории страны – резни в день Симхат Тора 7 октября".

В письмах, направленных на имя Нетаниягу и А-Леви, сказано: "Граждане Израиля имеют право на ответы. После того, как расследование началось на политическом и гражданском уровне, в министерстве обороны и различных органах безопасности, она теперь постепенно начинается даже в ЦАХАЛе. Премьер-министр и начальник генштаба должны приказать своим подчиненным действовать в соответствии с законом и сотрудничать с аудиторскими группами таким образом, чтобы обеспечить проведение расследования в соответствии с законом".

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// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 14 апреля 2024

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