Госконтролер о расследовании резни 7 октября: "Граждане Израиля имеют право на ответы"

Государственный контролер Матаниягу Энгельман проинформировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и начальника генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви о расследовании "крупнейшего провала в истории страны – резни в день Симхат Тора 7 октября".

В письмах, направленных на имя Нетаниягу и А-Леви, сказано: "Граждане Израиля имеют право на ответы. После того, как расследование началось на политическом и гражданском уровне, в министерстве обороны и различных органах безопасности, она теперь постепенно начинается даже в ЦАХАЛе. Премьер-министр и начальник генштаба должны приказать своим подчиненным действовать в соответствии с законом и сотрудничать с аудиторскими группами таким образом, чтобы обеспечить проведение расследования в соответствии с законом".