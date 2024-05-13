Церемонии зажжения факелов: отснятая заранее официальная и неофициальные на аренах бойни 7.10

Церемония зажжения факелов, завершающая День Памяти и знаменующая начало Дня Независимости, проходит в этом году более скромно в связи с продолжающейся войной "Железные мечи", и в прямом эфире, как это происходило ранее, ее показывать не будут. Церемония была снята, отредактирована и лишь затем будет показана по телевидению.

Официальная причина этого, как сообщает 12 канал ИТВ – опасения инцидентов в сфере безопасности, однако службы безопасности опровергают сообщения о каких-либо ориентировках. По данным 12 телеканала, реальной причиной отсутствия прямого эфира стали многочисленные инциденты с антиправительственными выступлениями в самые торжественные и скорбные церемонии последних недель: в День Памяти жертв Холокоста, когда кто-то из присутствующих выкрикивал оскорбления в адрес Биньямина Нетаниягу в музее Яд ва-Шем, в День Памяти на горе Герцля и выкрики в адрес министров на различных кладбищах страны.

Перед церемонией зажжения факелов покажут заранее записанную речь Биньямина Нетаниягу: как правило, премьер не выступает на этой церемонии, это произошло лишь однажды, в 70-летнюю годовщину Израиля и вразрез с протоколом. В записи этого не происходило никогда. И это будет единственное выступление премьера, на других мероприятиях, включая вручение Премии Израиля, его не будет.

В ходе официальной церемонии 44 человека, отобранные специальной комиссией, зажгут 12 факелов, каждый из факелов посвящен тому или иному событию, людям или организации, связанным с 7 октября. Речь идет о бойцах отрядов быстрого реагирования ("китот коненут"), сотрудников спасательных служб и сотрудников служб безопасности, а также о людях, поступки или творчество которых связаны с "черной субботой". Количество тех, кто удостоен в этом году зажечь факелы – беспрецедентно.

Последним факелом будет отсутствующий факел, символизирующий 132 похищенных израильтян и израильтянок, которые были захвачены террористами в "черную субботу" 7 октября и до сих пор не возвращены домой, живыми или мертвыми.

Помимо официальной государственной церемонии, будет проходить неофициальная, посвященная погибшим в "черную субботу" и во время последовавшей за 7 октября войны "Железные мечи". Эта церемония пройдет одновременно в разных памятных местах, связанных с 1 октября – в Сдероте, на фестивальной площадке возле кибуца Реим, в кибуце Зиким, в Офакиме и так далее. В память о погибших и в знак солидарности с пострадавшими также будут зажжены факелы.