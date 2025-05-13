Нетаниягу заявил на встрече с резервистами ЦАХАЛа: ХАМАСа в Газе не будет

12 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с резервистами ЦАХАЛа – активистами форума "Раненые на войне за решительную победу". В ходе этой встречи глава правительства сделал заявление по поводу дальнейших планов боевых действий в Газе.

Нетаниягу сказал: "Ликвидация ХАМАСа и освобождение всех наших заложников взаимосвязаны. Так мы и действуем. Прежде всего, ситуация изменилась. В ближайшие дни мы с полной силой приступим к завершению операции. Завершить операцию – значит подавить, уничтожить ХАМАС. Сейчас войска находятся там. Возможно, ХАМАС скажет: "Стоп – мы хотим освободить ещё десять". Хорошо, освобождайте. Мы примем их, а потом продолжим. Но не будет такого, что мы остановим войну. Возможно перемирие на какое-то время, но мы идём до конца".

Далее он пояснил: "Мы создали управление, которое позволит им (жителям Газы) уехать, но проблема у нас одна: нужны принимающие страны. Над этим мы сейчас работаем. Если дать им возможность уехать, более 50% уедут, а на мой взгляд, гораздо больше. Но ХАМАСа там не будет".